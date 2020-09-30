Президент провёл встречу с послом России: какие вопросы обсуждались (ФОТО, ВИДЕО)

– Напомню, что мы обговорили с российским лидером наиболее актуальные вопросы нашей повестки, включая переговоры по российскому кредиту в размере 200 млн евро, гуманитарную помощь молдавским фермерам, получение авторизованной вакцины от коронавируса, а также возможное возобновление авиационного и железнодорожного сообщения между двумя странами. В ближайшее время эти и другие темы обсудят премьер-министры Молдовы и России, – отметил Додон на своей странице в соцсети.