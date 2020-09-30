Президент провёл встречу с послом России: какие вопросы обсуждались (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провёл рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Стороны обсудили большой круг вопросов, касающихся двусторонних отношений, и дали высокую оценку состоявшемуся на днях разговору в формате видеосвязи глав двух государств.
– Напомню, что мы обговорили с российским лидером наиболее актуальные вопросы нашей повестки, включая переговоры по российскому кредиту в размере 200 млн евро, гуманитарную помощь молдавским фермерам, получение авторизованной вакцины от коронавируса, а также возможное возобновление авиационного и железнодорожного сообщения между двумя странами. В ближайшее время эти и другие темы обсудят премьер-министры Молдовы и России, – отметил Додон на своей странице в соцсети.
Президент и глава дипломатической миссии говорили и о предстоящих Молдавско-российском экономическом форуме (телемост) 1 октября и онлайн-заседании двусторонней Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству 2 октября.
– Пришли к единому мнению о том, что проведение этих двух мероприятий, несмотря на пандемический кризис, придаст значительный импульс развитию стратегического партнерства Молдовы и России, – подытожил президент.
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