Президент провел встречу со спецпредставителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию (ФОТО, ВИДЕО)

Президент провел встречу со спецпредставителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию (ФОТО, ВИДЕО)

Томас-Майр Хартинг прибыл в Республику Молдова с трехдневным рабочим визитом. Во встрече также принял участие глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся текущей повестки урегулирования приднестровского конфликта. В частности, речь шла о проблемах свободного передвижения наших граждан через Днестр, о функционировании банковской системы, телекоммуникаций и др.

Игорь Додон высоко оценил роль ОБСЕ как ключевой переговорной площадки и выразил посредникам признательность за помощь в процессе сближения позиций двух берегов Днестра на благо людей.

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