Президент провел встречу с ректором Тираспольского государственного университета (ФОТО, ВИДЕО)

Президент провел встречу с ректором Тираспольского государственного университета (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня у главы государства состоялась встреча с Эдуардом Коропчану, ректором Тираспольского государственного университета, и Вячеславом Ионицэ, членом Совета по стратегическому институциональному развитию. В центре внимания были темы, связанные с развитием учебного и научно-исследовательского процесса в вузах страны в условиях, вызванных пандемией. 

Эдуард Коропчану проинформировал Игоря Додона о 90-летнем юбилее, который Тираспольский университет будет отмечать 1 октября 2020 года. В этом контексте представитель учебного заведения направил президенту приглашение принять участие в торжествах, посвященных этой почетной дате.

– Упомянув обязательство соблюдать все меры по предотвращению распространения инфекции, я поблагодарил за приглашение и отметил работу Тираспольского государственного университета, сопротивление преподавателей и студентов трудностям 1992-1993 годов и достоинство, с которым они сохраняют и повышают престиж высшего образования в нашей стране, – отметил Игорь Додон. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md