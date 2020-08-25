Президент провел встречу с ректором Тираспольского государственного университета (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня у главы государства состоялась встреча с Эдуардом Коропчану, ректором Тираспольского государственного университета, и Вячеславом Ионицэ, членом Совета по стратегическому институциональному развитию. В центре внимания были темы, связанные с развитием учебного и научно-исследовательского процесса в вузах страны в условиях, вызванных пандемией.

Эдуард Коропчану проинформировал Игоря Додона о 90-летнем юбилее, который Тираспольский университет будет отмечать 1 октября 2020 года. В этом контексте представитель учебного заведения направил президенту приглашение принять участие в торжествах, посвященных этой почетной дате.

– Упомянув обязательство соблюдать все меры по предотвращению распространения инфекции, я поблагодарил за приглашение и отметил работу Тираспольского государственного университета, сопротивление преподавателей и студентов трудностям 1992-1993 годов и достоинство, с которым они сохраняют и повышают престиж высшего образования в нашей стране, – отметил Игорь Додон.

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