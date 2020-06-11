Президент провел встречу с председателем Дондюшанского района и посетил местную больницу

В Дондюшанах Игорь Додон провел встречу с председателем района Валентином Чеботарем. Глава государства обсудил с ним актуальные вопросы развития региона, в том числе социально-экономические проблемы, положение в сельском хозяйстве, ремонт дорог, водоснабжение и так далее.
Затем вместе с председателем Дондюшанского района президент отправился в местную больницу, чтобы изучить положение дел в связи с эпидемией COVID-19. С начала кризиса в районе зафиксировано 38 случаев заражения, 27 человек излечились, двое умерли, девять пациентов проходят лечение в различных учреждениях.
– Поблагодарил более чем 200 сотрудников больницы за усилия по охране здоровья наших сограждан и сообщил о намерении властей удвоить зарплаты всем медицинским работникам страны и о подписании мною Указа об объявлении 2020-го Годом медработника. Лучшим из сотрудников районной больницы вручил почетные дипломы Президента Республики Молдова, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.
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Додон и его правительство вместе с Парламеном под суд,за геноцид народа. Уже ВОЗ отказывается от своих рекомендаций, после того, как Трамп лишил их финансирования. Додон и и прочие твари – фашистские ПРИСПЕШНИКИ. Дебили, ибо они сами будут ликвидированы а их заграничные счета будут обнулены. Безмозглые твари, думают, что если будут лизать зад мировому правительству, то они примут их в свою компанию. ВОЗ – это фашистская организация ЗАХОРОНЕНИЯ, не имеющее к здоровью людей никакого отношения. Попытки Кику увильнуть от ответственности за свои преступные деяния будут пресечены и ВСЕ участники этого ГЕНОЦИДА получат по заслугам.