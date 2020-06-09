Президент провел встречу с послом США: о чем шла речь (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с Послом Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова Дереком Хоганом.

Глава государства и руководитель дипломатической миссии рассмотрели широкий круг вопросов, связанных с двусторонними отношениями. Игорь Додон подчеркнул интерес Республики Молдова к их укреплению.

В то же время они обсудили эпидемиологическую обстановку и усилия двух стран по борьбе с распространением вируса нового типа COVID-19. Кроме того, говорили о политической ситуации в нашей стране.

– Отметил намерения молдавских властей продолжать имплементацию социально-экономических и инфраструктурных проектов, а также ранее взятые нашей страной обязательства. Подчеркнул твёрдую позицию аппарата главы государства относительно продолжения взвешенной внешней политики, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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