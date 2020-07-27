Президент провел встречу с послом США (ФОТО, ВИДЕО)

Президент провел встречу с послом США (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с Послом Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова Дереком Хоганом. Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия наших государств в рамках партнерского диалога, выступили за поддержание позитивной динамики двусторонних отношений в областях, представляющих взаимный интерес. 

Кроме того, они говорили о необходимости продолжения важнейших структурных реформ, включая реформу юстиции, об имплементации международных соглашений, подписанных Республикой Молдова, и о других значимых направлениях, по которым Соединенные Штаты готовы и далее поддерживать нашу страну, сообщил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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