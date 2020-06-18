Президент провел повторную встречу со спецпредставителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провёл сегодня повторную встречу со специальным представителем Действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию, австрийским дипломатом Томасом Майром-Хартингом, по итогам его переговоров с руководством Приднестровья и главами дипломатических миссий стран-участниц формата 5+2.

Глава государства выразил благодарность за те усилия, которые Албания в рамках своего Председательства в ОБСЕ прилагает в отношении Республики Молдова, задействуя опыт господина Майра-Хартинга, хорошо знакомого с тематикой приднестровского урегулирования.

⁃ В рамках сегодняшней встречи состоялся более детальный обмен мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся текущего состояния дел по приднестровскому урегулированию. Отдельное внимание было уделено таким вопросам, как свободное передвижение граждан, телекоммуникация, проблемы банковской системы, а также перспективы реализации новых инициатив, направленных на укрепление доверия. В заключение высказал заинтересованность молдавской стороны в продолжении открытого диалога на различных уровнях с целью достижения полноценного прогресса в приднестровском урегулировании, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Во встрече также принял участие глава Миссии ОБСЕ Клаус Нойкирх.

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