Президент промульгировал закон, направленный на защиту внутреннего рынка и местной продукции

Президент промульгировал закон, направленный на защиту внутреннего рынка и местной продукции
Игорь Додон промульгировал сегодня Закон о внесении поправок в некоторые нормативные акты, включая поправку к Закону о внутренней торговле. Она обязывает продуктовые магазины покупать и выставлять на полках продукты питания отечественного производства в объеме не менее 50% длины прилавка. 

– Этим законом мы будем продвигать местную продукцию, отстаивать интересы молдавских производителей, защищать внутренний рынок. Соответственно, мы дадим возможность развиваться отечественному производству, – подчеркнул глава государства на своей странице в соцсети. 
Стоит отметить, что данный закон должен был быть принят в Молдове еще год назад, однако тогда правительство Майи Санду без объяснений причин отозвало проект из парламента.
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