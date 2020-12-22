Президент промульгировал закон, направленный на защиту внутреннего рынка и местной продукции

Игорь Додон промульгировал сегодня Закон о внесении поправок в некоторые нормативные акты, включая поправку к Закону о внутренней торговле. Она обязывает продуктовые магазины покупать и выставлять на полках продукты питания отечественного производства в объеме не менее 50% длины прилавка.

– Этим законом мы будем продвигать местную продукцию, отстаивать интересы молдавских производителей, защищать внутренний рынок. Соответственно, мы дадим возможность развиваться отечественному производству, – подчеркнул глава государства на своей странице в соцсети.

Стоит отметить, что данный закон должен был быть принят в Молдове еще год назад, однако тогда правительство Майи Санду без объяснений причин отозвало проект из парламента.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.