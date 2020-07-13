Президент промульгировал пакет законов, принятых под ответственность правительства

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Это поправки к Закону о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе, Закону о государственном бюджете на 2020 год, Закону о бюджете государственного социального страхования на 2020 год и Закону о фондах обязательного медицинского страхования на 2020 год.

Таким образом, после внесения этих изменений заработная плата медицинского персонала в медицинских учреждениях / подразделениях будет увеличена в несколько этапов: на 30% с 1 сентября 2020 года, еще на 30% – с 1 января 2021-го и на 40% – в первой половине следующего года.

Получатели государственных пенсий и социальных пособий, размер которых не превышает 3000 леев, получат единовременную помощь в размере 700 леев.

Экономические агенты получат субсидии со стороны государства путем увеличения выплат:

В Национальный фонд развития сельского хозяйства и сельской местности на 100 млн. леев;

В Кредитно-гарантийный фонд для малого и среднего бизнеса на 50 млн. леев.

На развитие предпринимательской инфраструктуры в свободных экономических зонах правительство выделит 50 млн. леев, а для государственной программы «Первый дом» – 20 млн. леев.

После имплементации этих законов в общей сложности около миллиона граждан Республики Молдова получат финансовую поддержку от государства, включая пенсионеров и получателей социальных пособий, работников системы здравоохранения, десятки тысяч аграриев, тысячи мелких предпринимателей, сотни семей полицейских и военных, десятки потомков врачей, чьи жизни унёс COVID-19.

После промульгации этих законов правительство начнет процесс их реализации.

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