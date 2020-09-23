Президент прокомментировал инициативу об отмене дорожного сбора (ВИДЕО)

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Глава государства приветствует инициативу об упразднении дорожного сбора и включении этого налога в стоимость топлива. В рамках передачи на общественном телеканале Игорь Додон отметил, что сам предложил это изменение несколько лет назад после проведенных с гражданами бесед.

– Один пенсионер приехал в Бричаны на “Жигулях” 60-х годов из Липкан. Свою “копейку” он заводит 2-3 раза в год: на родительский день и когда нужно в райцентр. В остальное время авто не использует и не понимает, почему должен оплачивать техосмотр, налог на дороги, как те, кто каждый день ездит. Поэтому несколько лет назад и появилась такая идея: убрать дорожный сбор, просчитать стоимость 1 литра бензина и дизтоплива, включить этот налог в акциз. Не думаю, что будет сильное повышение, так как мы следим за ценами на топливо на международном рынке. Во-вторых, определенным категориям граждан государство может выделить субсидии. Но в остальном, если ездишь больше – значит, и платишь больше, и наоборот. Вижу, что эту инициативу приветствуют автомобилисты. Это будет включено в налоговую политику с 1 января 2021 года, – отметил он.

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