Президент проинспектировал строящийся в Чадыр-Лунге при содействии Фонда Алиева Культурно-образовательный центр (ФОТО, ВИДЕО)

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В Чадыр-Лунге Игорь Додон проинспектировал строительство Культурно-образовательного центра, возводимого при активном содействии Фонда имени Гейдара Алиева на основании личных договорённостей главы государства с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в ходе встречи в Баку в июне 2017 года.

Общая площадь объекта составляет две тысячи квадратных метров, объём инвестиций азербайджанского правительства составит 1,3 млн. евро. Строительные работы должны быть завершены примерно через три месяца.

Президент поблагодарил присутствовавшего на встрече Посла Азербайджанской Республики в Республике Молдова Гудси Османова и в его лице – руководство этой страны за серьезный вклад в социальное и культурное развитие Гагаузии. Ожидается, что торжественное открытие Культурно-образовательного центра состоится с участием глав двух государств в согласованные сроки.

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