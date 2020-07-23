Президент проинспектировал строительство участка объездной вокруг Кишинева (ФОТО)

Президент проинспектировал строительство участка объездной вокруг Кишинева (ФОТО)

Глава государства проинспектировал этим утром строительство участка объездной дороги вокруг столицы. Это часть трассы М2 протяженностью 6,5 км, стоимость работ составляет почти 10 млн. евро. Из этих средств освоено 11%, работы планируется завершить в сентябре 2021 года.

Данный отрезок дороги является первой частью масштабного проекта по строительству столичной кольцевой автодороги, отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. На первом этапе планируется построить три участка: от въезда в город Яловены до столичного сектора Буюканы (микрорайон Скулень) и далее до перекрестка у въезда в Криково.

Напомним, что в 2020 году из Дорожного фонда выделена рекордная сумма – более 2,7 млрд. леев – на ремонт дорог и дополнительно ещё более одного миллиарда леев на программу «Хорошие дороги для всех», в рамках которой каждый населенный пункт страны получит минимум один миллион леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.  

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md