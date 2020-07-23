Президент проинспектировал строительство участка объездной вокруг Кишинева (ФОТО)

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Глава государства проинспектировал этим утром строительство участка объездной дороги вокруг столицы. Это часть трассы М2 протяженностью 6,5 км, стоимость работ составляет почти 10 млн. евро. Из этих средств освоено 11%, работы планируется завершить в сентябре 2021 года.

Данный отрезок дороги является первой частью масштабного проекта по строительству столичной кольцевой автодороги, отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. На первом этапе планируется построить три участка: от въезда в город Яловены до столичного сектора Буюканы (микрорайон Скулень) и далее до перекрестка у въезда в Криково.

Напомним, что в 2020 году из Дорожного фонда выделена рекордная сумма – более 2,7 млрд. леев – на ремонт дорог и дополнительно ещё более одного миллиарда леев на программу «Хорошие дороги для всех», в рамках которой каждый населенный пункт страны получит минимум один миллион леев.

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