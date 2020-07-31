Президент проинспектировал ремонт дорог в Оницканах и Голерканах (ФОТО, ВИДЕО)

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В селе Оницкань Криулянского района Игорь Додон ознакомился с ходом работ по строительству небольшого участка дороги (320 метров), ведущей к местной гимназии. Проводится замена дорожного покрытия с щебня на асфальтобетон.

Это один из первых примеров реализации общенациональной программы «Хорошие дороги для всех», финансирование проекта начато в этом году из бюджетных средств.

Далее глава государства проинспектировал строительные работы на участке длиной 340 метров в селе Голерканы Дубоссарского района. Сумма затрат оценивается почти в миллион леев, и это еще один пример успешной имплементации общенациональной программы «Хорошие дороги для всех», отметил Игорь Додон.

Глава государства пожелал работникам успешного завершения строительства и выразил уверенность в том, что выполнение национальной программы позволит значительно улучшить дорожную инфраструктуру, что, в свою очередь, ускорит экономическое развитие как региона, так и страны в целом.

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