Президент призвал граждан покупать отечественные фрукты и овощи (ВИДЕО)

Игорь Додон призывает граждан покупать молдавскую продукцию, чтобы поддержать отечественных аграриев. Приобретать выращенные в Молдове клубнику и черешню президент рекомендует и жителям Российской Федерации.

– Начался сезон фруктов и овощей – сезон, благодаря которому Молдова стала известной во всем мире вкусными и здоровыми дарами природы, выращенными на плодороднейшей почве. А в этом году, как никогда ранее, у нас есть возможность покупать молдавскую продукцию, поддержать отечественных аграриев и укрепить здоровье после прошедшей зимы и весны, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

Президент также рассказал, что произведенные в Молдове клубника и черешня уже поступили в Российскую Федерацию.

– Они очень вкусные. Покупайте, поддерживайте Молдову и наших производителей! Удачи, здоровья! Всё будет хорошо! – сказал он.

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