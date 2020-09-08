Президент приветствовал приоритеты фракции ПСРМ на осеннюю сессию (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон сегодня участвовал в заседании парламентской фракции Партии социалистов, на котором 37 депутатов обсуждали приоритеты начинающейся осенней сессии.

Глава государства приветствовал определенные депутатами принципы, на которых будет строиться их работа в ближайшие месяцы: поддержка социальной политики; помощь реальному сектору экономики, в частности сельскому хозяйству; эффективное управление пандемическим кризисом; обеспечение демократического, прозрачного и справедливого избирательного процесса.

Депутаты ПСРМ, в свою очередь, поддержали его предложение об увеличении единовременного пособия с 700 до 900 леев для получателей пенсий и социальных выплат с ежемесячным доходом до 3000 леев. В этом контексте также говорилось о поддержке людей с низкими доходами во время отопительного сезона.

В то же время фракция ПСРМ решила поддержать «аграрный пакет», направленный на помощь фермерам, пострадавшим от засухи в этом году. Он предусматривает субсидирование процентов по ссудам, полученным фермерами, субсидии за счет НДС с земельного налога и других зарплатных платежей, что означает дополнительную поддержку фермерам в размере 110 млн. леев. Кроме того, фракция ПСРМ поддержит введение моратория на налоговый контроль над фермерами до конца этого года. Депутаты-социалисты решили вместе с представителями правительства разработать новый пакет мер по поддержке фермеров на 2021 год.

Еще одна тема, обсужденная на заседании фракции ПСРМ, – возобновление учебного процесса с 1 сентября. В этом контексте ПСРМ решила проголосовать за проект правительства Кику по увеличению бюджета на образование на 140 млн леев. Дополнительные деньги необходимы для оптимизации мер по борьбе с COVID-19 в детских садах, школах и средних школах.

Наконец, мы затронули тему президентских выборов этой осенью. Мы были единодушны во мнении о том, что этот процесс должен быть справедливым, на основе свободного волеизъявления, с максимальной прозрачностью со стороны всех государственных институтов, особенно избирательных, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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