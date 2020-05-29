Президент: Приостановление движения общественного транспорта в выходные – рекомендация врачей

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В выходные в муниципиях Кишинев и Бельцы приостанавливается движение общественного транспорта не потому, что этого хотят президент или премьер-министр, а потому что это рекомендация врачей для снижения риска заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил глава государства.

Игорь Додон отметил, что лично он выступает за то, чтобы транспорт ездил, и подчеркнул, что обсудит этот вопрос с генеральным примаром Кишинева.

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