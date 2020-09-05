Президент принял верительные грамоты от четырех иностранных послов (ФОТО, ВИДЕО)

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В ходе официальной церемонии, состоявшейся накануне в Президентском дворце, Игорь Додон получил верительные грамоты от четырех назначенных послов. Это Е.П. Андре Йоханнес Грёневальд, посол Южно-Африканской Республики с резиденцией в Киеве; Е. П. Браима Сере, посол Республики Буркина-Фасо с резиденцией в Анкаре; Е. П. София Граммата, посол Греческой Республики с резиденцией в Бухаресте, и Е.П. Габриэль Атанасов, посол Северной Македонии с резиденцией в Бухаресте.

Глава государства обсудил отдельно с каждым аккредитованным послом расширение политического диалога на высоком уровне, укрепление двустороннего сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес, и взаимопомощь в борьбе с распространением вируса COVID-19.

Игорь Додон пожелал каждому дипломату успехов в выполнении миссии и заверил, что окажет поддержку всем инициативам, которые будут способствовать расширению сотрудничеству на благо наших государств и народов.

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