Президент принял участие в открытии Центра семейных врачей в Дондюшанах (ФОТО)

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Сегодняшний рабочий график президента включает и ряд встреч в Дондюшанском районе. В селе Покровка Игорь Додон принял участие в торжественной церемонии открытия Центра семейных врачей.

Здание было построено за полгода на бюджетные средства – около 150 тысяч леев. Здесь работают четыре медика, имеется аптека. Глава государства поздравил присутствующих с открытием центра, пожелав им крепкого здоровья и успехов.

Далее он отправился в село Сударка, где возложил цветы к памятнику воинам, погибшим на полях сражений. Там же поздравил двух ветеранов Великой Отечественной войны.

Василий Петрович Тихонов служил в гвардейском батальоне, оставался в рядах Красной армии до 1946 года. Был награжден медалью «За Победу над Германией», орденом Отечественной войны второй степени и медалью «За отвагу».

Тимофей Александрович Которча был на фронте в марте-мае 1945 года. За проявленное в боях мужество получил медаль «За Победу над Германией» и орден Отечественной войны второй степени.

Игорь Додон вручил обоим ветеранам высшую награду нашей страны, Орден Республики, и пожелал долгих лет в кругу семьи.

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