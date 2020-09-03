Президент принял участие в церемонии по случаю годовщины создания Национальной армии (ФОТО, ВИДЕО)

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Глава государства поздравил гражданских служащих и ветеранов с 29-й годовщиной создания Национальной армии и выразил признательность за замечательные результаты в службе и учёбе, безопасное и уверенное выполнение самых сложных задач, а также за решительные и оперативные действия, регулярно предпринимаемые для поддержки граждан.

Безусловно, сила Национальной армии – в её единстве и солидарности с народом. Общество высоко ценит подготовку, организованное и активное участие военных в ликвидации последствий природных и техногенных катастроф. В этом году вы были с нами и помогли воспрепятствовать распространению пандемии коронавируса, – написал Игорь Додон в соцсети.

Он выразил уверенность в том, что военные в сотрудничестве с ветеранскими организациями будут и далее формировать и продвигать активную гражданскую позицию среди молодёжи, основанную на дисциплине, чести и правде.

Заверил, что на уровне руководства страны будут предприняты совместные действия по укреплению системы национальной обороны, улучшению условий несения службы, поддержке военнослужащих и их семей, обеспечению социальной защиты ветеранов, – отметил президент.

По случаю праздника также были вручены государственные награды и почётные дипломы Президента Республики Молдова нескольким служащим и ветеранам Национальной армии.

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