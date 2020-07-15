Президент принял участие в богослужении по случаю дня канонизации Штефана Великого (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня, когда мы отмечаем день канонизации господаря Штефана Великого и Святого, а Православная церковь Молдовы чтит Святого и правоверного воеводу Штефана Великого, Игорь Додон принял участие в богослужении, проведенном Высокопреосвященнейшим Митрополитом Кишиневским и Всея Молдовы Владимиром в столичной Церкви «Воскресенье всех святых прославленных на молдавской земле».

В этом году исполняется 28 лет со дня канонизации Штефана Великого и 563 года со дня восшествия великого правителя Молдовы на престол. Штефан Великий был защитником и поборником христианской веры, выдающимся основоположником святых мест.

Напомним, что указом Президента Республики Молдова 2018 год был объявлен Годом Штефана Великого и Святого, Господаря Молдовы, с целью повысить интерес общества к истории и культуре Молдовы, продвигать ценности, оставленные Штефаном как наследие, и в знак большой благодарности за роль великого господаря в истории молдавского государства.

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