Президент пригласил генсека Совета Европы в Молдову

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Игорь Додон направил послание генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич в связи с 25-й годовщиной вступления Республики Молдова в Совет Европы.

Президент напомнил, что 13 июля 1995 года молодое суверенное и независимое государство Республика Молдова стало полноправным членом Совета Европы – гаранта демократии, верховенства закона и прав человека в Европе, ответственным за соблюдение и применение ценностей и принципов Организации. На основе взятых на себя обязательств и при постоянной поддержке европейских экспертов Республика Молдова пошла по пути преобразований, приводя национальное законодательство в соответствие с европейскими стандартами в области демократических институтов и прав человека, запуская процессы и механизмы, обеспечивающие свободу выражения мнений и свободу объединений, политический плюрализм, свободные и честные выборы, укрепление пространства гражданского общества и свободу прессы.

Сегодня, спустя двадцать пять лет, благодаря поддержке Совета Европы Республика Молдова стала сильнее и готова противостоять многочисленным вызовам, перейти на новый этап политического диалога и постмониторинга в отношениях с Парламентской Ассамблеей Организации. В связи с этим успех процессов, запущенных при содействии структур Совета Европы, в том числе Венецианской комиссии, в области правосудия и борьбы с коррупцией, будет иметь решающее значение для осуществления в стране мер по укреплению демократических институтов и правового государства. Более двух десятилетий голос Республики Молдова звучит в рамках европейской многогранности, способствуя развитию сотрудничества и установлению новых стандартов в ответ на общие вызовы, отметил Игорь Додон.

– Пользуясь этой прекрасной возможностью, хочу подтвердить нашу приверженность продвижению ценностей Совета Европы и выразить глубокую признательность за поддержку, оказываемую независимой и суверенной Республике Молдова в рамках программ помощи, которые интенсифицировали демократические преобразования и процесс модернизации страны. Возобновляю мое приглашение посетить Республику Молдова, чтобы вместе отметить сложившееся партнерство, и прошу Вас, уважаемая госпожа генеральный секретарь, принять заверения в моем самом высоком к Вам уважении, – подытожил глава государства.

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