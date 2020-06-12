Президент предупредил Санду и Нэстасе: Согласитесь на коалицию Канду-Санду-Плаха-Шор – все пойдете ко дну

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Глава государства не исключает, что группировки Плахотнюка попытаются договориться с Майей Санду и Андреем Нэстасе, но предупреждает: если последние согласятся на коалицию Санду-Плаха-Канду-Шор, все они неминуемо пойдут ко дну.

Заявление было сделано в рамках программы “Президент отвечает”.

– Представьте, что вы берете камень, гирю, привязываете к шее и идете ко дну. Привязываете две гири к ногам – одну к ноге Шора, вторую к ноге Канду – и вас потянет на дно моря. Вот, что произойдет, если вы ввяжетесь в эти игры Плахотнюка. Это закончится очень плохо для вас, не для нас. У нас крепкая команда, мы готовы к любому сценарию. Президент не уйдет в отставку, спикер тоже, фракцию социалистов вы не разъедините, в районах у нас 21 председатель из 35, структуры организованы. Хотите начать это – давайте начнем. Тогда вы увидите следующий сценарий, – сказал он.

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