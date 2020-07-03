Президент предупредил Канду-Шора: В Садова вам устроят такой “теплый” прием, что мало не покажется (ВИДЕО)

Президент предупредил Канду-Шора: В Садова вам устроят такой “теплый” прием, что мало не покажется (ВИДЕО)

На днях представители группировок Плахотнюка заявили, что устроят протест у дома мамы Игоря Додона в Садова. В рамках передачи “Президент отвечает” глава государства предупредил, чтобы они “не заигрывались”, потому что с жителями села эта история не пройдет. 

– Жители Садова – хозяйственники. Примут вас так хорошо, что вы еще долго уйти из села не сможете. Даже не пытайтесь, не провоцируйте. Это дружественный совет, человеческий. Хотите – попробуйте, суньтесь. Увидите, чем это закончится, – сказал он. 

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