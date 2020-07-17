Президент: Правительство Кику очень хорошо справляется с ситуацией (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон сегодня принял участие в заседании парламентской фракции ПСРМ в полном составе. Участники встречи обсудили политическую обстановку в стране, ситуацию в парламенте, особенно в связи с вотумом недоверия правительству Кику.

В ходе беседы депутаты-социалисты выразили возмущение действиями альянса Санду-Канду-Плаха-Шор, депутаты которые хотят дестабилизировать ситуацию в стране и бросить ее в хаос, вынеся вотум недоверия нынешнему правительству.

– Мы были единодушны во мнении о том, что в нынешних условиях пандемии и экономического кризиса правительство Кику очень хорошо справляется с ситуацией, к тому же все обязательства перед гражданами выполняются: зарплаты и пенсии выплачиваются, продвигается ряд социальных инициатив по поддержке граждан, осуществляются масштабные экономические проекты и т.д. В связи с этим я поддержал инициативу социалистов о подписании декларации в поддержку кабинета министров, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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