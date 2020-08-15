Президент поздравил с профессиональным праздником всех финансистов страны

0

По поводу Дня финансиста Игорь Додон пожелал работникам этой сферы здоровья и процветания.

Глава государства подчеркнул, что деятельность работника финансового сектора сопряжена со значительными рисками, требует “высокого уровня компетентности и целеустремлённости, способности мыслить стратегически и преодолевать кризисы”.

Ваша основная задача – это поддержание финансовой стабильности нашей страны, поиск оптимальных решений по предотвращению финансового дисбаланса и преодолению социально-экономических последствий пандемии. Уверен, что вы, как и прежде, с большим достоинством ответите на новые вызовы, так как у вас есть необходимые знания и навыки, честность и профессионализм. Желаю вам крепкого здоровья и успехов в работе – добавил президент.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.