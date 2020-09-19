Президент поздравил работников лесного хозяйства с их профессиональным праздником

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Он ежегодно отмечается в нашей стране в третью субботу сентября.

Являясь истинными защитниками природы, вы, уважаемые лесоводы, заботитесь о её величии, охраняя, развивая и управляя лесным и охотничьим фондами страны. Для Республики Молдова леса – настоящий дар, ведь прославленные вековые Кодры, под сенью которых вырос наш народ, не только прославляют наш край, но и обеспечивают непрерывность нашей жизни, внося решающий вклад в сохранение биоразнообразия, предотвращение эрозии, улучшение качества воды и очищение воздуха, – отметил Игорь Додон.

Глава государства призвал лесоводов сохранять высокую производительность в целях разработки и внедрения эффективной политики в области лесного хозяйства, национальных и международных проектов и программ по защите и развитию лесного фонда и для передачи более богатых, красивых и здоровых флоры и фауны нашим детям и внукам.

В этом можете рассчитывать на мою полную поддержку, – подытожил он.

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