Президент поздравил пограничников с их профессиональным праздником

Президент поздравил пограничников с их профессиональным праздником

Игорь Додон обратился с посланием по случаю Дня Пограничной полиции. 

Ниже приводим текст обращения без сокращений.

Господа офицеры и сотрудники Пограничной полиции!

Уважаемые ветераны!

По случаю 28-й годовщины создания Пограничной полиции направляю вам искренние поздравления и желаю здоровья, сил и успехов для выполнения с честью благородной миссии контроля над государственной границей.

Учитывая, что Пограничная полиция является гарантом безопасности и стабильности границ страны, важность миссии этого органа усиливается с ростом глобальных вызовов, особенно в контексте нелегальной миграции, трансграничной преступности, пандемического
кризиса.

В связи с этим я хочу выразить вам благодарность за профессионализм, проявленный на протяжении лет, особенно в нынешний сложный период. Хочу заверить вас в высокой оценке деятельности Главной инспекции Пограничной полиции.

В то же время я настоятельно призываю каждого из вас с честью выполнять долг и возложенные на вас обязанности, содействовать повышению потенциала учреждения и укреплению порядка и дисциплины на границе.

Я убежден, что в будущем, несмотря на трудности, с которыми мы сталкиваемся, чувство долга всегда будет преобладать во всех ваших действиях на благо Республики Молдова.

В связи с этим юбилейным событием и за особые заслуги в создании Пограничной полиции я подписал Указ о присуждении государственных наград сотрудникам и ветеранам Пограничной полиции.

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