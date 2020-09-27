Президент поздравил граждан с праздником Воздвижения Креста Господня

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Глава государства отметил, что этот праздник напоминает нам о чудесном открытии в IV веке в Иерусалиме Креста, на котором был распят Иисус Христос, и о принесении Святого Креста языческими персами в 629 году, во времена византийского императора Ираклия, который с большой честью поместил его в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.



Воздвижение Святого Креста отмечается строгим постом, что напоминает нам о страданиях и смерти Спасителя на Голгофе. В этот день во всех церквях Святой Крест выносят из жертвенника для поклонения верующим. С давних времен наши люди особо чтят Крест Господень и соблюдают традицию установки крестов на въезде в населенные пункты, у родников и перекрестков.

– Пусть Иисус Христос Своим Животворящим Крестом благословит нас и защитит нашу страну! – пожелал Игорь Додон.

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