Президент поздравил граждан с праздником Святого Иоанна Крестителя

Президент поздравил граждан с праздником Святого Иоанна Крестителя

Сегодня православные верующие отмечают день рождения Святого Иоанна Крестителя, одного из наиболее почитаемых святых, причем как православными, так и другими ветвями христианства. Именно Иоанн Креститель, или Иоанн Предтеча, возвестил о приходе Иисуса и крестил его в водах реки Иордан.

По случаю праздника президент обратился с поздравительным посланием ко всем верующим нашей страны.

– Пусть Святой Иоанн Креститель принесет душевное спокойствие и гармонию в дома всех людей, а его жизненный пусть послужит нам примером прощения и свершения добрых дел. Искренне поздравляю всех христиан с этим праздником, особенно всех, кто наречен именем Иоанн и его производными, – отметил он. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md