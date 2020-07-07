Президент поздравил граждан с праздником Святого Иоанна Крестителя

0

Сегодня православные верующие отмечают день рождения Святого Иоанна Крестителя, одного из наиболее почитаемых святых, причем как православными, так и другими ветвями христианства. Именно Иоанн Креститель, или Иоанн Предтеча, возвестил о приходе Иисуса и крестил его в водах реки Иордан.

По случаю праздника президент обратился с поздравительным посланием ко всем верующим нашей страны.

– Пусть Святой Иоанн Креститель принесет душевное спокойствие и гармонию в дома всех людей, а его жизненный пусть послужит нам примером прощения и свершения добрых дел. Искренне поздравляю всех христиан с этим праздником, особенно всех, кто наречен именем Иоанн и его производными, – отметил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.