Президент поздравил граждан с днем святого блаженного Игоря

Президент поздравил граждан с днем святого блаженного Игоря

Сегодня Православная Церковь празднует день святого блаженного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского. Этот святой прославился тем, что мученическим подвигом искупил грех междоусобной брани в Древней Руси, тем самым став символом смирения и мира.

– Великий князь-великомученик – мой небесный покровитель. Искренне поздравляю всех наших сограждан, передаю наилучшие пожелания добра и процветания, в том числе всем наречённым, как и я, именем святого блаженного князя Игоря, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

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