Президент поздравил граждан с днем памяти преподобного Сергия Радонежского

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Сегодня – день обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, одного из величайших поборников православной веры и одного из самых известных и любимых русских святых. Уже при жизни преподобный Сергий обрел дар чудотворчества, давая людям физическое и духовное исцеление, за что его считают «ангелом-хранителем страдающих».

В то же время его называют «ангелом-хранителем России» за помощь в поддержании христианской веры в период, когда в Россию вторгались другие народы. Преподобный Сергий основал Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, также известную как Лавра Сергия Радонежского – самый важный монастырь в России, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Игорь Додон уделил особое внимание почитанию этого святого в нашей стране. В 2014 году по его инициативе из Троице-Сергиевой Лавры в Молдову были привезены икона и мощи Преподобного, а в 2015 году в Бельцах был установлен памятник Сергию Радонежскому.

– Поздравляю с праздником всех православных верующих, а также тех, кто носит имя Сергей. Пусть Преподобный Сергий Радонежский благословит нашу Молдову! – написал глава государства на своей странице в соцсети.

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