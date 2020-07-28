Президент поздравил граждан с Днем крещения Руси и днем памяти князя Владимира

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Сегодня особый праздник – день памяти святого равноапостольного князя Владимира, крестившего Русь. В этот день православный мир традиционно празднует День крещения Руси. Сегодня Русская Православная Церковь отмечает день своего рождения.

На своей странице в соцсети Игорь Додон отметил, что этот праздник имеет большое значение и для Молдовы. Наш народ, живший в Днестровско-Карпатских землях, получил Православие от Галицкой Руси. Наша земля окормлялась епископами из Галиции и Волыни – осколков единого Русского княжества. В начале XIX века Русская Православная Церковь объединила все православные приходы Бессарабии – так была создана Кишиневская епархия, носящая имя Православной Церкви Молдовы, которая была и останется неотъемлемой частью Московского Патриархата.

Святой благоверный князь Владимир особо почитается во всех странах православного мира, в том числе и в Молдове. Очень многие храмы в Молдове освящены в честь князя Владимира. Под этим именем крещены очень многие наши соотечественники. С этим именем принял монашеский постриг высокопреосвященнейший митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир, отмечающий сегодня день своего тезоименитства, подчеркнул глава государства. – Сердечно поздравляю с Днём крещения Руси всё священноначалие и прихожан Русской Православной Церкви, и лично Святейшего Патриарха Кирилла, который был крещён с именем Владимир и носил это имя до своего монашества. Приношу слова поздравления высокопреосвященнейшему митрополиту Владимиру, всему духовенству, монашеству и прихожанам Православной Церкви Молдовы. В этот день я хочу поздравить с днём своего небесного заступника Президента Российской Федерации Владимира Путина – большого друга нашей страны. Поздравляю народы России, Украины, Беларуси и других стран, ведущих летопись своей христианской традиции со дня Крещения Руси в Днепровской купели. Поздравляю с этим праздником жителей всех населённых пунктов Молдовы, отмечающих сегодня храмовые праздники, всех православных людей, носящих имя Владимир, и весь православный народ Молдовы. Желаю всем мира, здоровья, добра и благополучия. Пусть святой равноапостольный князь Владимир укрепит нас в вере и верности, – написал Игорь Додон. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.