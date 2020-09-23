Президент: Постоянный нейтралитет Молдовы – основа нашей безопасности

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Исторически Молдова обладает важной особенностью: наша страна создавалась на пересечении различных цивилизаций, культур, языков, религий и геополитических интересов, поэтому полиэтнический, мультикультурный характер развития был и остаётся её главной отличительной чертой. Добрососедство и уважительное отношение к языку и специфике других этносов стали основой существования молдавского государства и важным условием его успешного развития. Об этом в своем выступлении на заседании Генеральной Ассамблеи ООН заявил Игорь Додон. Декларация была сделана на русском языке.

Президент подчеркнул, что «живя в мире и согласии на этой земле, представители разных культур и конфессий, носители разных языков вместе работали на благо страны и во имя её укрепления, что на протяжении более 600 лет способствовало развитию молдавской государственности».

– Руководство Молдовы прилагает все усилия для того, чтобы сохранить в нашей стране атмосферу дружелюбия, взаимопомощи и взаимоуважения людей разных национальностей и вероисповедания. В результате практически каждый гражданин Молдовы свободно говорит на нескольких языках, постоянно открывает для себя особенности культуры разных народов, русский язык имеет особый статус как язык межнационального общения, – и это является безусловным конкурентным преимуществом для реализации возможностей наших граждан в современном мире. Мы также считаем, что Республика Молдова может успешно развиваться как независимое, суверенное, правовое и демократическое государство, активно проводя политику постоянного нейтралитета, в основе которого лежит стремление молдавского народа к мирному сосуществованию с другими народами и государствами Европы и мира. Мы уверены, что постоянный нейтралитет Молдовы, закрепленный в действующей Конституции – это основа нашей национальной, энергетической и информационной безопасности, залог устойчивого, долгосрочного экономического развития и процветания страны, – отметил он.

Игорь Додон добавил, что руководство страны искренне признательно Организации Объединённых Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и другим международным организациям и партнёрам, которые последовательно поддерживают Республику Молдова. Динамичное развитие Молдовы при содействии и масштабной поддержке международных партнёров будет способствовать укреплению диалога между странами нашего региона и в целом в Европе, уверен президент.

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