Президент посетил виноградники знаменитого на всю Европу комбината “Крикова” (ФОТО, ВИДЕО)

Президент посетил виноградники знаменитого на всю Европу комбината “Крикова” (ФОТО, ВИДЕО)

В аграрном хозяйстве площадью 200 гектаров, поставляющем виноград главному молдавскому международному бренду, работают 70 человек. 

Не имеющий аналогов по масштабу подземный город был основан в 1952 году; комбинат имеет богатую сырьевую базу и чтит старинные традиции виноделия. Предприятие завоевало более 200 золотых и серебряных медалей, сотни дипломов на всевозможных международных конкурсах. Комбинат является первым и единственным предприятием, получившим высшую награду Молдовы – Орден республики. Кроме того, он объявлен национально-культурным достоянием страны.

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