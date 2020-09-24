Президент посетил текстильную фабрику в Фалештах

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В рамках рабочего визита в Фалешты Игорь Додон посетил текстильную фабрику Martha Tex, где ознакомился с деятельностью предприятия, а также с процессом изготовления одежды.

Глава государства оценил условия, в которых работают сотрудники, и решимость руководства компании развивать бизнес. Он отметил, что, несмотря на пандемию и сильную засуху в этом году, руководство государства прилагает все усилия для продолжения поддержки отечественных производителей посредством программ поддержки и финансовых инструментов, направленных на преодоление трудностей и препятствий, с которыми они сталкиваются в этот сложный период.

Компания Martha Tex основана в 2001 году и производит одежду для работников сферы гостиничных услуг, медицины, полиции и др. На предприятии работают 300 человек, в том числе 160 из соседних сел. Вся продукция экспортируется в Италию. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.