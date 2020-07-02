Президент посетил санаторий «Стругураш», провел встречу с властями Кочиер и наградил ветерана ВОВ (ФОТО, ВИДЕО)

0

Находясь сегодня в селе Кочиеры, Игорь Додон побывал в санатории «Стругураш». Курорт работает с 1982 года и расположен в живописной местности на левом берегу Днестра. В настоящее время здесь трудоустроены 132 человека, но из-за пандемии учреждение не работает.

Во время беседы с руководством санатория Игорь Додон подчеркнул значительный интерес правительства к открытию бальнеоклиматических курортов в стране. Он пояснил, что соответствующее решение будет принято кабинетом министров только в том случае, если ситуация с пандемией получит положительную динамику и не будет риска новых вспышек инфекции.

После этого у главы государства прошла встреча с мэрами населенных пунктов, местными и районными советниками Кочиерского плато.

– Мы говорили о самых насущных проблемах, с которыми сталкиваются местные жители: ремонт дорог, реновация социальных объектов, поддержка в реализации инвестиционных проектов, представляющих большой интерес для жителей этого района. Заверил их в том, что все начатые на национальном уровне проекты в социальной, инвестиционной и других сферах будут реализованы, невзирая на политический кризис в нашей стране, – отметил он.

Во время этой встречи Игорь Додон вручил ветерану Великой Отечественной войны, 98-летнему Василию Томчаку высшее звание нашего государства – Орден Республики, поблагодарив его за вклад в достижение Великой Победы, благодаря которой на нашей земле воцарился мир. Также в Кочиерах он возложил цветы к памятнику героям, павшим в Великой Отечественной войне, и к памятнику героям, погибшим в войне на Днестре в 1992 году.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.