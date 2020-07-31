Президент посетил ряд предприятий в Магдачештах (ФОТО, ВИДЕО)

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В селе Магдачешты Криулянского района Игорь Додон ознакомился с работой предприятия с иностранным капиталом – ООО Metal Supply Masters. Компания с бельгийским капиталом была создана в 2007 году, занимается производством комплектующих для тяжелой строительной и горнодобывающей техники. Детали поставляются заказчикам в США и Европе, среди которых такие крупные компании, как Volvo (Швеция), Caterpillar (США), Liebherr (Германия – Швейцария). На предприятии работают более 50 человек.

Президент выразил признательность иностранным партнёрам за создание рабочих мест и возможность экспортировать продукцию за рубеж, что дает хорошие поступления в бюджет.

В том же селе Додон посетил аграрное предприятие «Moara lui Ion Guzun» (Мельница Иона Гузуна) или «Moara domnească» (Господарская мельница). Ее построили Ион и Вера Гузун в 1996 году, завезя большую часть оборудования из российского Нижнего Новгорода. На тамошнем предприятии «Мелинвест» с советских времен изготавливают специальную технику для постройки мельниц. Сегодня это уникальное в своем роде предприятие является своеобразной визитной карточкой села Магдачешты, технологический процесс здесь полностью компьютеризирован и автоматизирован.

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