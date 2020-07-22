Президент посетил предприятие по производству медицинских масок (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон посетил сегодня столичное предприятие ООО «Filtranium», специализирующееся на производстве медицинских масок. Хотя компания была основана только в мае нынешнего года, здесь уже работают около 200 сотрудников. Ежедневно предприятие производит около 400 тысяч масок, что превышает внутренние потребности Республики Молдова.

В связи с этим и с целью увеличения объема производства и снижения цен на маски, которая на данный момент составляет около 4 леев, руководство компании попросило президента помочь с разблокированием экспорта масок.

– Я высоко оценил деятельность фирмы и ее вклад в борьбу с пандемией. Подчеркнул, что аппарат главы государства заинтересован в создании новых рабочих мест и активизации деятельности отечественных производителей. В этом же контексте добавил, что вместе с ответственными органами мы изучим полученный запрос и окажем всю возможную поддержку, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

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