Президент посетил предприятие по производству медицинских масок (ФОТО, ВИДЕО)

Президент посетил предприятие по производству медицинских масок (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон посетил сегодня столичное предприятие ООО «Filtranium», специализирующееся на производстве медицинских масок. Хотя компания была основана только в мае нынешнего года, здесь уже работают около 200 сотрудников. Ежедневно предприятие производит около 400 тысяч масок, что превышает внутренние потребности Республики Молдова.

В связи с этим и с целью увеличения объема производства и снижения цен на маски, которая на данный момент составляет около 4 леев, руководство компании попросило президента помочь с разблокированием экспорта масок.

– Я высоко оценил деятельность фирмы и ее вклад в борьбу с пандемией. Подчеркнул, что аппарат главы государства заинтересован в создании новых рабочих мест и активизации деятельности отечественных производителей. В этом же контексте добавил, что вместе с ответственными органами мы изучим полученный запрос и окажем всю возможную поддержку, – отметил глава государства на своей странице в соцсети. 

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