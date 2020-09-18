Президент посетил организацию, оказывающую помощь людям с ограниченными возможностями (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон посетил столичное общественное объединение «Надежда и здоровье», которое поддерживает людей с ограниченными интеллектуальными возможностями и их семьи. Глава государства ознакомился с текущей ситуацией в ассоциации, основанной в 2001 году, а также изучил проблемы, с которыми она сталкивается, особенно во время пандемии.

Организация предоставляет социальные услуги людям с ограниченными интеллектуальными возможностями и психическими расстройствами, уязвимым людям, а также моральную и психологическую поддержку их семьям. Бенефициарами являются люди в возрасте от 16 до 60 лет. Они участвуют в различных мастерских, обучаются кулинарному искусству, учатся изготавливать мыло, керамические, деревянные, бумажные, глиняные, тканевые изделия, которые потом выставляют на продажу.

– Поблагодарил сотрудников за преданность делу и самоотверженность, которые они демонстрируют ежедневно, помогая и поддерживая людей с ограниченными возможностями. Заверил их в том, что окажу помощь и поддержку в решении проблем, которые возникают на их пути, – отметил президент на своей странице в соцсети.

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