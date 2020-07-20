Президент посетил Национальный центр переливания крови в Кишиневе (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон побывал в подразделениях учреждения, ознакомился с текущим положением дел в области переливания крови на национальном уровне, а также поговорил с руководством о проблемах, с которыми оно сталкивается.



Президент поблагодарил медперсонал за его усилия и преданность делу, несмотря на сложные условия труда. В то же время он объявил о вступлении в силу поправок в бюджет, которые предусматривают повышение заработной платы всем работникам системы здравоохранения Республики Молдова с 1 сентября на 30%, с 1 января 2021 года еще на 30% и на 40% в первой половине следующего года. Глава государства передал руководству учреждения почетные грамоты, которые будут вручены лучшим работникам учреждения.

Ежедневно в Национальном центре переливания крови и в 16 отделениях районных больниц сдают кровь около 300 доноров, годовой показатель превышает 70 тысяч доноров. Ежегодно собирается около 39 тонн крови и ее компонентов, из которых производится 30 позиций различных компонентов крови и препаратов, покрывающих реальные потребности пациентов в лечении путем переливания крови и позволяющих поддерживать запасы продуктов крови для чрезвычайных ситуаций.

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