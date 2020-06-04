Президент посетил Каушанский район (ФОТО, ВИДЕО)

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После района Штефан-Водэ Игорь Додон отправился в Каушанский район. Сначала он посетил Женский монастырь имени святых мироносиц Марты и Марии в селе Хаджимус. Монастырь был открыт в 1997 году на месте детского лагеря, и с каждым годом привлекает всё больше верующих.

– Каждый раз, когда я возвращаюсь в это место, меня приятно удивляет то, как здесь всё ухожено и красиво. Подчеркнул, что помощь культовым сооружениям и нашей христианской православной религии является для меня приоритетом, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

Далее президент отправился в районную больницу, где ознакомился с эпидемиологической ситуацией. В этом лечебном учреждении 200 коек, работают 428 человек. В настоящее время здесь проходят лечение 24 пациента с коронавирусом. Всего за время эпидемии вылечились 109 человек, двое умерли.

– В ходе беседы с коллективом больницы проинформировал их о решении объявить 2020-й Годом медицинского работника и о намерении удвоить зарплаты медицинскому персоналу. Поблагодарил всех медиков за самоотверженность, усердие и преданность самой ответственной профессии в мире. Вручил нескольким сотрудникам больницы почетные дипломы Президента Республики Молдова, – подчеркнул он.

После этого глава государства направился в Каушанский районный совет, где встретился с местным руководством. Председатель района Николай Горбан обозначил ряд проблем, с которыми сталкиваются местные власти и жители, в том числе обеспечение населения питьевой водой, установка противоградовой системы, строительство фабрики по переработке бытовых отходов, очистка русла реки Ботна, ремонт социальных объектов и др.

– Подчеркнул, что поддержка развития населенных пунктов нашей страны имеет приоритетное значение для нынешней власти. Добавил, что окажу всю необходимую поддержку в решении упомянутых проблем, – подытожил он.

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