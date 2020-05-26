Президент посетил Кантемирский район (ФОТО)

Рабочая поездка главы государства по югу Молдовы продолжилась в Кантемирском районе. Игорь Додон обсудил с председателем Анатолием Икимом ряд вопросов, касающихся социально-экономического развития региона, в том числе проблемы сельского хозяйства, водоснабжения, газификации и ремонта дорог.

Вместе с главой района Игорь Додон направился в больницу, где на месте стороны изучили обстановку, связанную с распространением коронавируса. В Кантемирском районе один из самых низких показателей заболеваемости: за время эпидемии здесь отмечен всего 21 подтверждённый случай, еще 53 человека находятся в больнице под наблюдением, здесь же проходят лечение пять пациентов. 14 человек излечились, двое жителей района скончались в кишиневских лечебных учреждениях.

– Поблагодарил местную администрацию и медицинский персонал за успешную борьбу с пандемией. Был рад сообщить им о своем решении объявить 2020-й Годом медицинского работника. Кроме того, проинформировал их о планах правительства вдвое повысить зарплаты всем работникам системы здравоохранения страны, – отметил президент на своей странице в соцсети.

После этого он навестил 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Михаила Митрофана. Он был награждён Орденом Отечественной войны II степени и 12 другими наградами. Кроме того, за почти 60 лет трудового стажа Митрофан получил Орден «Трудовая слава». У него семеро детей, 21 внук и 23 правнука. Глава государства поздравил ветерана с недавно прошедшим Днём Победы и вручил ему Орден Республики, высшую награду страны.