Президент посетил филиал СЭЗ «Бельцы» (ФОТО)

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В продолжение рабочей поездки в Страшенский район Игорь Додон ознакомился с деятельностью местного филиала Свободной экономической зоны «Бельцы».

Для начала он посетил местный Инженерный колледж, начавший работу в 2019 году. Обучение проходит по германской формуле: 50% теоретических занятий, 50% рабочей практики. В настоящее время на втором курсе колледжа обучаются 34 человека, на первый курс подали документы 15 учащихся. Всего учебное заведение рассчитано на 350 мест, в том числе 80 бюджетных. Глава государства высоко оценил великолепное техническое оснащение колледжа, где в одном здании созданы учебные аудитории и комнаты с отличными бытовыми условиями для проживания иногородних студентов.

Президент также отправился на местное предприятие ООО Whetec, существующее уже два года и занимающееся производством электрооборудования, кабеля и электрических комплектующих для автомобилей. Компания выполняет заказы автомобильного гиганта Renault – Nissan – Mitsubishi, и продукция отправляется на экспорт во Францию. Сейчас здесь трудятся 50 человек, но планы по увеличению объема производства требуют расширения штата до 300 человек.

Наконец, на этом же объекте Игорь Додон ознакомился с производственным процессом на фабрике Senronet по изготовлению картонных стаканов, которые успешно экспортируются в Россию и Румынию. Предприятие открылось в феврале нынешнего года, работают более 20 человек.

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