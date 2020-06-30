Президент посетил два сельскохозяйственных предприятия во Флорештах

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Во Флорештском районе Игорь Додон ознакомился с работой двух экономических агентов аграрного профиля.

ООО AgroCirip, как и многие другие сельхозпредприятия Молдовы, занимается выращиванием зерновых, рапса, подсолнечника и кукурузы, а также фруктовых деревьев на общей площади почти в тысячу гектаров. Но в отличие от большинства фермерских хозяйств, это предприятие еще и является объектом перспективного для страны аграрного туризма, создавая дополнительные рабочие места и обеспечивая развитие туристического сектора.

Второй экономический агент – ООО Tetracom Agro. На общей площади в 2500 гектаров выращиваются зерновые, фруктовые деревья, сахарная свёкла, соя. На предприятии трудятся более 100 человек, используется сельхозтехника и современное оборудование.

Президент приветствовал руководителей и работников обоих предприятий и озвучил правительственные инициативы по широкой поддержке аграрного сектора.

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