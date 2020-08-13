Президент посетил два сельскохозяйственных предприятия в Теленештах (ФОТО)

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В селе Тыршицей Теленештского района Игорь Додон ознакомился с деятельностью двух крестьянских хозяйств.

Аграрное предприятие ООО Agrobabac создано в 2014 году и специализируется на выращивании зерновых, подсолнечника и кукурузы. По словам фермеров, урожай на площади 300 га из 350 га пострадал от сильной засухи.

Еще одна ферма – ООО Vitculens – действует уже 7 лет. На площади около 30 га выращиваются овощи (перец, лук, морковь), а на 18 га расположены фруктовые сады (яблони, слива). Часть урожая продается на внутреннем рынке, а часть экспортируется в Российскую Федерацию. Здесь постоянно работают 12 человек, а в период уборки урожая их количество значительно увеличивается. Предприятие располагает холодильной установкой ёмкостью 900 тонн. Игорь Додон приветствовал тот факт, что компания имеет высокий уровень технической оснащенности, и рассказал работникам об инициативах правительства по широкой поддержке аграрного сектора.

– Поблагодарил фермеров за ту работу, что они выполняют каждый день, несмотря на трудности, с которыми сталкиваются. Проинформировал их о принятом вчера на заседании Высшего совета безопасности решении, согласно которому государство выделит не менее 300 млн леев для поддержки фермеров, пострадавших от засухи, – отметил глава государства.

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