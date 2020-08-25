Президент посетил Центр COVID-19 на «Moldexpo» (ФОТО, ВИДЕО)

0

Вместе с послом Китая в нашей стране Чжаном Инхуном глава государства передал учреждению современный ультразвуковой аппарат.

Оборудование стоимостью примерно 500 тысяч леев было приобретено китайскими властями по просьбе главы нашего государства. Игорь Додон поблагодарил посла за это, а также за всю оказанную медицинской системе Молдовы с начала пандемии поддержку. Он также выразил признательность работникам медицинского учреждения за их вклад в борьбу с коронавирусом.

Стоит отметить, что ранее Китайская Народная Республика предоставила Республике Молдова тонны медицинских изделий, включая тесты, лекарства, расходные средства, респираторы, которые были распределены между медицинскими учреждениями по всей стране.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.