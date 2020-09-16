Президент попросил уполномоченные органы проверить заявления о регистрации для участия в выборах за границей (ВИДЕО)

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“Будет очень интересно, если вдруг обнаружится, что добрая часть онлайн-заявок была отправлена с кишиневских IP-адресов”, – сказал Игорь Додон в эфире передачи на частном телеканале, отвечая на обвинения оппозиции о якобы готовящихся фальсификациях. “Их не может быть и не будет. Ни внутри страны, ни за её пределами”, – заявил он.

– В России предварительно зарегистрировались для участия в выборах 6 тысяч человек. В Европе – 45-50 тысяч. О какой фальсификации может идти речь? Все эти заявления должны быть проверены, и я как Президент Республики Молдова попросил уполномоченные органы провести расследование и выяснить, как были поданы эти заявления, откуда: из Кишинева, Барселоны, Парижа или Москвы. Будет очень интересно, если вдруг обнаружится, что добрая часть онлайн-заявок была отправлена с кишиневских IP-адресов, – сказал он.

Додон добавил, что предварительная регистрация – лишь один из критериев, на основании которых будет приниматься решение о том, сколько участков будут в итоге открыты в той или иной стране. Президент также напомнил, что ЦИК уже предложила открыть более 200 участков за границей на выборах 1 ноября, тогда как на последних президентских выборах их было менее 100. Порядка 30 из них будут в России, остальные – в Европе и странах Запада.

– Тогда каковы риски? Те, кто говорят о фальсификации, просто хотят выставить себя жертвами. Они понимают, что проиграют, и заранее ищут этому оправдание. Вообще странно слышать эти обвинения, ведь организацией выборов занимается ЦИК, а в ЦИК входят представители всех партий. Председатель Комиссии и вовсе представитель оппозиции. Фальсификации не может быть и не будет. Ни внутри страны, ни за пределами, – заявил он.

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