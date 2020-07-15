Президент пообещал жителям Ивановки помочь с ремонтом дороги и водоснабжением (ФОТО, ВИДЕО)

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Финальным пунктом сегодняшней рабочей поездки Игоря Додона по стране стало посещение села Ивановка Хынчештского района.

Здесь возникла проблема с завершением строительства участка дороги длиной в 1200 метров. Примар Ивановки и руководители еще пяти сёл просят президента найти средства: по предварительным оценкам, на эти цели нужно от 3,5 до 4 млн. леев.

– Я предложил найти финансирование из Дорожного фонда уже до конца нынешнего года. Кроме того, в селе Ивановка необходимо решить проблему водоснабжения социальных объектов, и в этом вопросе я пообещал оказать помощь, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

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