Президент пообещал оказать содействие в увеличении зарплат работников «Железной дороги Молдовы»

Президент пообещал оказать содействие в увеличении зарплат работников «Железной дороги Молдовы»

Глава государства провёл рабочую встречу с председателем Бессарабского района Петром Пушкарем. Стороны обсудили круг вопросов, связанных с социально-экономическим развитием региона, в том числе в сельском хозяйстве и сфере образования в условиях продолжающейся пандемии.

Отдельно они коснулись проблемы увеличения зарплат работникам железнодорожного узла в Бессарабке – одного из крупнейших в Молдове. Игорь Додон обещал оказать содействие в решении этого вопроса.

Кроме того, председатель района попросил о содействии в строительстве футбольного стадиона при лицее имени Пушкина. Из районного бюджета на эти цели выделены средства, но есть необходимость дополнительного финансирования.

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