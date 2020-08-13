Президент пообещал оказать содействие в решении проблем жителей Теленештского района (ВИДЕО, ФОТО)

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Во время рабочего визита в Теленешты Игорь Додон встретился в здании районной администрации с руководством района.Одним из основных вопросов, которые затронула председатель района Марианна Омбун, была газификация района. Из 54 населенных пунктов только 21 подключен к газопроводу. По причине скромного бюджета районного совета была озвучена просьба о поддержке государственных органов в дальнейшем строительстве трубопровода высокого давления Киштельница – Ордэшей. Работы по нему были начаты в 2007 году, но не завершены из-за отсутствия финансов.

В то же время районная администрация полагается на поддержку властей в реконструкции дороги Клишова – Сухулучень – Леушень – Вережень (22 км). Общая сумма проекта составляет 89 млн леев, из которых освоен только 21 млн. Также желательно реализовать проекты строительства участка дороги Цынцэрен – Киштельница – Игнэцей – Трифешть, очистных сооружений для жителей сел Сухулучень и Коропчень, оснастить районную больницу необходимым оборудованием и так далее.

Игорь Додон подчеркнул, что развитие регионов страны является одной из постоянных забот руководства страны, а в решении озвученных проблем будет оказана посильная помощь. В знак признательности за долгую и плодотворную работу в органах местной публичной администрации и за вклад в повышение эффективности их деятельности он вручил Почётные дипломы Президента Республики Молдова группе государственных служащих Теленештского района.

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